Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве

Журналист и редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал, что двум курсантам удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщает на своей странице в Facebook украинский журналист, двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни.

Отмечается, что по предварительным данным источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить.

На борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров.

На данный момент признаны погибшими 22 человека. 2 в больнице. Троих еще ищут.

При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю.

Бутусов также подчеркнул, что сегодняшняя трагедия самая страшная для всей нашей страны.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером, 25 сентября, в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся. Телеграф собирает все детали трагического инцидента онлайн.