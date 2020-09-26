Появились новые сведения о неисправности потерпевшего крушения Ан-26

В СБУ подтверждают отказ двигателя у разбившегося под Чугуевом самолета с курсантами.

Об этом сообщается на официальной странице в соцсети Facebook.

По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - запросил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа.

Несколько часов назад была выдвинута первая версия крушения Ан-26 под Харьковом. Издание причиной авиакатастрофы мог быть отказ двигателя.

Также ранее появилась информация о возможной ошибке самих пилотов при управлении самолетом.

В ГБР озвучили четыре версии о причинах аварии:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Всего на борту самолета находилось 27 украинцев, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований.

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Со стороны ГСЧС привлекли 62 человека и 10 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Офисе Гепрокурора заявляли о 25 погибших в результате крушения.

Также появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.