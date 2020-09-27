Не успел открыться: вандалы устроили погром мосту в Киеве (Фото)

На пешеходном мосту, который находится на Отрадном, вандалы разбили несколько стекол. При этом объект еще не был официально открыт.
Мост находится на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Василенко.
Сообщается, что в прошлом году старый мост полностью разобрали, а на его месте возвели новый, более современный - с крышей, лифтами и стеклянными панелями возле лестничных пролетов.
Как передает корреспондент Vgorode, со стороны улицы Василенко уже два стекла оказались треснувшими. Причиной тому мог стать удар камня.
Утверждается, что стекла заменят в любом случае, ведь на них есть гарантия.
Как сообщалось ранее, полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине.