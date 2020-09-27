Не успел открыться: вандалы устроили погром мосту в Киеве (Фото)

Неизвестные разбили стекла на новом пешеходном мосту возле Национального авиационного университета.

На пешеходном мосту, который находится на Отрадном, вандалы разбили несколько стекол. При этом объект еще не был официально открыт.

Мост находится на пересечении проспекта Любомира Гузара и улицы Василенко.

Сообщается, что в прошлом году старый мост полностью разобрали, а на его месте возвели новый, более современный - с крышей, лифтами и стеклянными панелями возле лестничных пролетов.

Как передает корреспондент Vgorode, со стороны улицы Василенко уже два стекла оказались треснувшими. Причиной тому мог стать удар камня.

Утверждается, что стекла заменят в любом случае, ведь на них есть гарантия.

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