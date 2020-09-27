Первый снег в Карпатах: появились новые фото и видео

27 сентября в Карпатах выпал первый снег. Пользователи сети обнародовали свежие снимки и видео.

На исходе первого месяца осени, 27 сентября, в Украине сильно испортилась погода – практически по всей территории нашей страны прошли дожди с грозами.

На горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей выпал первый снег.

Соответствующие снимки выложил в Facebook пользователь Степан Олексюк.

Пользователь Руслан Гродюк также обнародовал видео:

Как сообщалось ранее, после жаркой и сухой погоды в Украину пришли ливни и порывистый штормовой ветер. Во многих регионах люди остались без электричества, а улицы и дома оказались подтопленными.