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В Севастополе разыгралась целая драма вокруг плаката со Сталиным

В Севастополе разыгралась целая драма вокруг плаката со Сталиным
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В оккупированном Севастополе неизвестные порезали плакат с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, который был размещен возле офиса местной ячейки КПРФ.

Об этом в Facebook сообщил житель Севастополя Роман Черненко.

"В Севастополе "добрые люди" порезали плакат со Сталиным, висевший у офиса местных коммунистов на пересечении улиц Генерала Петрова и Новороссийской", - подписал пост Черненко.

 

"Правоохранители" Крыма пока никак не отреагировали не инцидент, а местные коммунисты возмущены такими действиями и грозятся наказать виновных.

Этот банер коммунисты установили перед "выборами", на котором советский диктатор Сталин призывает "проголосовать правильно"

Фото: ru.krymr.com

Культ Сталина в аннексированном Крыму

После аннексии Крыма оккупационные власти стали активно пропагандировать культ личности Сталина.

В марте 2016 года в Симферополе была установлена памятная доска в его честь. В 2019 году в Севастополе советскому вождю посвятили концерт. А в этом году крымчанам раздавали газеты с его изображением.

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Крым, Коммунисты, Сталин.

Автор:

Телеграф
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