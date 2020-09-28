Гречка уже не та: в сети рассказали о новом способе "помощи" киевлянам от кандидата перед выборами

В Киеве во время предвыборной гонки вместо листовок и газет раздают медицинские маски с визитками кандидата.

Жители Киева в своих почтовых ящиках обнаружили необычные агитационные листовки.

В запечатанные медицинские маски поместили визитки Александра Герасымюка, который, вероятней всего, кандидат от "Команды Омельченко" на местных выборах.

Соответствующий пост с фото опубликовал паблик "Рух Чесно" в Facebook.

"2020 - время, когда даже засевают округа масками, а не гречкой", - подписали фото.

Публикацию активно комментируют пользователи и отмечают, что это "современные политтехнологии". Другие отмечают, что такие методы агитации не законные.

Как сообщал "Телеграф", во время рабочей поездки в Тернопольскую область Зеленский появился с комиком Виктором Гевко, который идет на местные выборы.