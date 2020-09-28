Много цветов и выжженная земля: как сейчас выглядит место крушения Ан-26 в Чугуеве (видео)

Под Чугуевом 25 сентября произошло крушение военного самолета с курсантами и множеством жертв. В сети появились кадры с места крушения после катастрофы.

На кадрах ролика, выложенного на Фейсбук-аккаунте ВЕХА, видно, что к месту трагедии продолжают приходить люди. Они приносят цветы в память о курсантах и членах экипажа. Среди многочисленных букетов также можно рассмотреть фото погибших.

Само видео с места крушения АН-26:

Также сообщалось, что завтра, 29 сентября на Мемориале Славы города Харькова состоится церемония памяти Вильхового Виталия Богдановича, курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, который умер от тяжелых травм полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш.

Об этом сообщили на Фейсбуке Харьковского национального Унивеситета Воздушных сил им. Кожедуба.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.