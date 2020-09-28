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Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)

Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
Обновлено 18:35 Сегодня Телеграф ТСН Фото: twitter
Катастрофа Ан-26 в Харьковской области - крупнейший в истории случай одновременной гибели стольких летчиков. Во время расследования выяснилось, что один из-летчиков Алексей Остапенко, перед крушением переписывался с 7-летней дочерью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень. 

Штурману Алексею Остапенко было только 28. После этого полета он должен был получить квалификацию первого класса. 7-летняя дочь переписывалась с ним за несколько минут до катастрофы. И успокаивала маму, когда телефон мужа уже не отвечал.

"И мне ребенок сказал: "Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил". И она достает телефон, и я вижу эту переписку. Меня это не то, чтобы тронуло. У меня было такое ощущение, что она будто что-то предчувствовала в это момент", - поделилась жена погибшего офицера Елена Остапенко.

Этой женщине невероятно трудно говорить, но она очень боится, что на летчиков могут повесить вину за катастрофу. И, по крайней мере, о  своем говорит, что он жил своей работой и знал, как ее делать.

"Он жил самолетами. Это его профессия, это его призвание. Потому что вот прям чего-то другого, как летать, он не умел. Действительно, вот даже элементарное. Поменять кран не мог. У меня муж не понимал ничего, кроме самолетов", - говорит Елена Остапенко. 

Видео сюжета ТСН:

Вячеслав Золочевский, единственный выживший в катастрофе,

Единственный уцелевший в авиакатастрофе Ан-26 курсант идет на поправку — врачи
выздоравливает. Раны на голове у него заживают, поэтому медики уже через неделю планируют его отправить домой.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

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Харьков, Самолет, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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