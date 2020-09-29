Затащил девушку в лес, надругался и ограбил: в Киеве поймали ранее отсидевшего насильника и показали его фото

В Киеве 28 сентября 17-летнюю девушку затащили и изнасиловали в лесу. Правоохранители установили лицо преступника и задержали его выложив его фото.

Об этом сообщили на Фейсбуке Полиции Киева.

В полицию Киева обратилась 17-летняя девушка, которая сообщила, что в лесопарковой зоне на улице Выговского ее изнасиловал наглядно знакомый. Для выяснения обстоятельств по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители от потерпевшей узнали, что накануне она познакомилась с мужчиной, который предложил ей прогуляться по лесополосе. Оказавшись наедине, злоумышленник применил силу и изнасиловал несовершеннолетнюю.

Фото задержаного насильника:

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 51-летний уроженец Луганской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, проведя в местах лишения свободы более 20 лет.

В Фейсбуке Киев Оперативный также выложили фото с преступником:

По факту преступления следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования следователи проверят показания задержанного и потерпевшей. Также назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства происшествия.