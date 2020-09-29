Оккупанты довели до закрытия Керченскую переправу: сотни людей остались без работы

По состоянию на 28 сентября паромное сообщение между Крымским полуостровом и материковой частью РФ по маршруту "порт Крым - порт Кавказ" было приостановлено на неопределенный срок.

Об этом сообщили в АО "АнРуссТранс", являющемся основным оператором объекта, - передает Керчь.ФМ.

Причиной для остановки перевозок послужило отсутствие спроса на перевозки. А поскольку главным из направлений деятельности Керченской перепаравы явялась именнь перевозка ЖД вагонов с грузами, автомобилей и пассажиров, то после открытия Крымского моста перевозки были переориентированы поскольку спрос на морское сообщение резко упал.

"28 сентября наш паром перевёз последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", - так прокомментировал ситуацию гендиректор АО "АнРуссТранс" Василий Анненков.

Такая же ситуация сложилась и с автопассажирскими перевозками.

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома, а последний пассажирский рейс сделал паром "Крым" в октябре 2018 г. когда судно переправило из Кавказа в Крым 10 пассажиров и 3 автомобиля при общей вместимости 685 человек и 160 автомобилей.

После остановки работы Керченской переправы также будет прекращена работа и морского порта в Крыму.

Порт и переправу до момента закрытия обслуживали около трехста сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. Ранее уже проводилось сокращение персонала.

Хотя в пиковые годы загрузки переправы ее обслуживало более семиста сотрудников "АнРуссТранс", сейчас их количество снизилось до трехста человек, а после остановки большинство из них потеряет работу.