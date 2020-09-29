Появилась информация о зацепере, погибшем в киевском метро

Вчера 28 сентября в столичном метро парень "зацепер" попал под поезд, ему оторвало голову. Правоохранители смогли установить личность погишего.

Об этом сообщили на аккаунте в Фейсбуке Полиции Киева.

Как все происходило по предварительной информации

В заявлении правоохранителей говорилось, что мужчина зашел в Киевский метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда.

Когда поезд начал движение, погибший упал и от полученных многочисленных травм скончался на месте.

После чего сразу же было снято напряжение и остановлено движение между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич".

Также при осмотре места инцидента был найден рюкзак с личными вещами и документами погибшего.

Им оказался 29-летний житель города Ужгород.

Следственным отделом полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

В рамках досудебного расследования будут установлен обстоятельства и причины этого события.

Ранее в сети появилось видео с места инцидента .