Появилась информация о зацепере, погибшем в киевском метро

Об этом сообщили на аккаунте в Фейсбуке Полиции Киева.
Как все происходило по предварительной информации
В заявлении правоохранителей говорилось, что мужчина зашел в Киевский метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда.
Когда поезд начал движение, погибший упал и от полученных многочисленных травм скончался на месте.
После чего сразу же было снято напряжение и остановлено движение между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич".
Также при осмотре места инцидента был найден рюкзак с личными вещами и документами погибшего.
Им оказался 29-летний житель города Ужгород.
Следственным отделом полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.
В рамках досудебного расследования будут установлен обстоятельства и причины этого события.
Ранее в сети появилось видео с места инцидента .