Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия

Сегодня в Киеве полицейские вовремя спасли от самоубийства женщину, которая спрыгнула с балкона 15 этажа. В сети появилось видео момента.

Об этом говорится в посте в Фейсбуке одного из патрульных полиции Алексея Белошицкого.

По заявлению сотрудника полиции экипаж патрульных - Павел Боярчук и Александр Головицький - прибыл на вызов, где женщина намеревалась совершить самоубийство.

Она стояла за перилами балкона и в любой момент могла спрыгнуть, поэтому полицейский побежал на 15 этаж как можно быстрее.

Сотрудник полиции чудом успел, на его глазах женщина отпустила руки и уже сделала последний шаг.

Все произошло молнеиносно, помогла мгновенная реакция патрульного Павла Боярчука - он успел схватить ее за руку и удержать.

На крики патрульного пришли жители дома: двое соседей помогали держать женщину сверху, еще двое стояли на 14 этаже и подпирали ей ноги.

Женщина сопротивлялась, а также с такой поддержкой Павлу не удалось сразу затянуть ее на балкон. Для безопасности, инспектору пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам.

В этот момент на помощь прибыл другой экипаж патрульных - Богдан Дымчук и Андрей Бобровник.

Видео от которого мурашки по коже:

Совместными усилиями инспекторов и жильцов дома женщину вытащили на балкон. В дальнейшем ее госпитализировали.