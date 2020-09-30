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Воды по колено: Керчь затопило после дождя (фото, видео)

Воды по колено: Керчь затопило после дождя (фото, видео)
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В Керчи из-за проливных дождей затопило улицы города.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Затопленными оказались практически все центральные улицы. Также встречаются и "машины-утопленники". А пешеходам приходится изобретать новые пути прохода, дабы не угодить в очередную "реку" из дождевой воды.

Основная проблема, из-за которой в Керчь во время дождя становится "плавающим" городом - ливневки. Которые не справляются с таким большим количеством осадков.

Кроме того, заполняться начала и речка "Мелек-Чесме", - заявили в Инстаграме КерчьИНФО.

Также очевидцы делились видео и фото последствия стихийного бедствия:

 
 
 
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Машины плавают, по улицам текут реки: Керчи прошел дождь ⠀ Традиционно сильный ливень в Керчи закончился плавающими машинами и затопленными улицами. ⠀ Начиная с ночи в Керчи идет сильный дождь. И как всегда долгожданные осадки закончились природным «катаклизмом» керченского масштаба. ⠀ Плавающими оказались практически все центральные улицы. Также встречаются и машины-утопленники. А пешеходам приходится изобретать новые пути прохода, дабы не угодить в очередную «реку» из дождевой воды. ⠀ Основная проблема, из-за которой в Керчь во время дождя становится «плавающим» городом — ливневки. Которые не справляются с таким большим количеством осадков. ⠀ Кроме того, заполняться начала и речка «Мелек-Чесме». ⠀ #керчь #керчьинфо #крым #керчьзатопило #ливень

Керчь ИНФО(@kerchinfo)がシェアした投稿 -

 
 
 
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Подводная Одиссея

Серега Жижин(@serz13)がシェアした投稿 -

Ущерб имуществу от ливней уточняется.

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Наводнение, Керчь.

Автор:

Телеграф
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