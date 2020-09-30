Воды по колено: Керчь затопило после дождя (фото, видео)

В Керчи из-за проливных дождей затопило улицы города.

Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Затопленными оказались практически все центральные улицы. Также встречаются и "машины-утопленники". А пешеходам приходится изобретать новые пути прохода, дабы не угодить в очередную "реку" из дождевой воды.

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Основная проблема, из-за которой в Керчь во время дождя становится "плавающим" городом - ливневки. Которые не справляются с таким большим количеством осадков.

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Кроме того, заполняться начала и речка "Мелек-Чесме", - заявили в Инстаграме КерчьИНФО.

Также очевидцы делились видео и фото последствия стихийного бедствия:

この投稿をInstagramで見る Подводная Одиссея Серега Жижин(@serz13)がシェアした投稿 - 2020年 9月月30日午前12時18分PDT

Ущерб имуществу от ливней уточняется.