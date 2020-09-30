Соседи рассказали о женщине, расстрелявшей детей и покончившей с собой в Карпатах

По состоянию на 29 сентября, на Львовщине женщина убила своих дочерей, а затем застрелилась. В сети появилась информация о женщине.

Об этом "ФАКТЫ" проинформировали в полиции Львовской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в поселке Велика Волосянка на территории базы отдыха "Каскад".

Сама женщина жила на базе отдыха несколько последних лет и является дочерью хозяина "Каскада".

Трагический инцидент произошел 29 сентября, по данным полиции, женщина около 22:30 совершила три выстрела из охотничьего ружья.

Из которых два - в своих дочерей, один - в себя. Все скончались фактически мгновенно.

Причины, подтолкнувшие женщину на данный поступок сейчас уточняются.

Местный житель Степан, который также имеет свою небольшую базу отдыха дал свой коментарий о погибшей женщине.

В рассказе он упомянул, что маму звали Юлиана и она имела хороший доход от семейного бизнеса.

Пока не начался сезон (а он тут в разгаре обычно зимой), Юлиана с дочками жила на базе.

По описанию мужчины, семья была тихая, спокойная и приветливая.

На вопрос, был ли молодой человек у женщины, мужчина ответил, что по выходным приезжал какой-то мужчина, что-то привозил. "Я слышал, что Юлиана вроде бы в разводе была, но муж продолжал помогать в семейном бизнесе. Но это только слухи" - добавил Степан.

"Старшая девочка училась в третьем классе в лицее во Львове и Юлиана возила ее на учебу и забирала," - рассказала жительница Великой Волосянки Светлана. "Младшая была постоянно с мамой, дети были ухоженные и соседи никогда не слышали, каких либо криков или ссор. Очень дружно жили и причем в достатке. В голове не укладывается, что такое могло произойти." - говорит Светлана.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 36-летняя женщина застрелила своих дочерей в возрасте 5 и 9 лет, а затем выстрелила в себя.