СМИ: Ремонта стадиона в Кривом Роге по Программе "Велике Будівництво" не будет – глава облсовета сократил смету на 60%

Глава Днепропетровского облсовета, кандидат от президентской партии "Слуга народа" Святослав Олейник, который считается теневым губернатором Днепропетровской области, с треском проваливает в регионе президентскую программу "Велике Будівництво".

"Динамика строительных работ в области оставляет желать лучшего. Низкие темпы работ, сомнительное качество, срыв сроков и попытки открывать недоделанные объекты — вероятно, излюбленные методы Святослава Олейника, известные на всю область", - пишет издание Наше Місто.

По данным авторов материала, темпы строительства в области за время работы Олейника и его протеже, главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, сократились повсеместно. За год их пребывания в руководстве областью на объектах, которые еще в 2019 году были на завершающей стадии, работы продвинулись от силы на 3 – 15%. При этом распространилась практика повсеместной экономии на оборудовании и отделочных материалах.

Как объясняет издание, конечный результат Олейника не интересует – он поглощен сбором откатов с подрядчиков. "Источники в ОГА подтверждают, что Олейник занимается вымогательством. В области циркулируют слухи об откатах в 20-25%, которые Олейник вымогает с любого подрядчика", - приводит Наше Місто слова другого издания, Днепр. Главное.

Подобный стиль менеджмента от Олейника привел к тому, что в области под его руководством царит полный хаос в строительстве объектов социальной сферы, и не только. "Такая ситуация – в школах в Перещепино, в пгт. Томаковка, Покровском и Чаплино, в селе Волосское, в детских садах в пгт. Илларионово и селах Вольное и Николаевка", - пишет издание.

Теперь Олейник посягнул и на любимое детище президента – стадион "Спартак" в Кривом Роге. Глава облсовета урезал смету на ремонт стадиона на 60%, исключив из нее большинство необходимых работ.

"Из проекта исключены: реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, отделка и комплектация новых внутренних помещений, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, благоустройство территории, количество беговых дорожек уменьшено с 10 до 6 и т.п.", - сообщает подробности Наше Місто.

После такой корректировки сметы на стадионе нечего уже будет реконструировать, и он, по сути, превратится в "памятник имени господина Олейника", делает вывод издание.