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Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети

Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети
Обновлено 07:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Луганской области продолжают бушевать пожары. Очевидцы показали, что происходит.

Пользователи сети поделились видеозаписями из Вороново, что в семи километрах от центра Северодонецка. 

"Ад в Вороново", - написал пользователь Вячеслав Шевчук в соцсети Фейсбук, прикрепив к посту видеозаписи происходящего. 

Пользователь Александр Серик, выложил видео из Северодонецка. 

 
 
 
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Публикация от Серик Александр (@serik_sania100781)

 

Как известно, в Луганской области спасатели и военные продолжают тушить масштабный пожар. Огнем охвачены прифронтовые села.

Огонь вплотную приблизился к Северодонецку.

Военно-гражданская администрация города Северодонецк сообщила, что с 1 октября обучение детей в школах будет приостановлено. 

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Пожары, Луганская область, Северодонецк.

Автор:

Телеграф
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