Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети

В Луганской области продолжают бушевать пожары. Очевидцы показали, что происходит.

Пользователи сети поделились видеозаписями из Вороново, что в семи километрах от центра Северодонецка.

"Ад в Вороново", - написал пользователь Вячеслав Шевчук в соцсети Фейсбук, прикрепив к посту видеозаписи происходящего.

Пользователь Александр Серик, выложил видео из Северодонецка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серик Александр (@serik_sania100781) 30 Сен 2020 в 4:25 PDT

Как известно, в Луганской области спасатели и военные продолжают тушить масштабный пожар. Огнем охвачены прифронтовые села.

Огонь вплотную приблизился к Северодонецку.

Военно-гражданская администрация города Северодонецк сообщила, что с 1 октября обучение детей в школах будет приостановлено.