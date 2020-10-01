Настоящая жесть: видео пожаров возле Северодонецка напугало пользователей сети

Пользователи сети поделились видеозаписями из Вороново, что в семи километрах от центра Северодонецка.
"Ад в Вороново", - написал пользователь Вячеслав Шевчук в соцсети Фейсбук, прикрепив к посту видеозаписи происходящего.
Пользователь Александр Серик, выложил видео из Северодонецка.
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Как известно, в Луганской области спасатели и военные продолжают тушить масштабный пожар. Огнем охвачены прифронтовые села.
Огонь вплотную приблизился к Северодонецку.
Военно-гражданская администрация города Северодонецк сообщила, что с 1 октября обучение детей в школах будет приостановлено.