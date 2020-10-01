Город провонялся дымом, а в школах отменили занятия: очевидец рассказал о пожарах возле Северодонецка

В Луганской области бушуют лесные пожары. Больше всего страдают жители Северодонецка. Город окутал густой дым - людям нечем дышать.

В Северодонецке Луганской области детям разрешили не посещать учебные заведения, а жители города страдают из-за дыма от пожаров.

Об этом рассказал житель города в комментарии Фактам.

"В среду вечером знатно полыхало, многие сильно перепугались. Я живу на окраине, так с балкона было даже видно пламя. Жуткое зрелище. Больше всего неприятностей доставил дым, он провонял весь город. В школах отменили занятия, в нескольких из них размещают погорельцев. Но сегодня уже ситуация поспокойней", - поделился очевидец.

По словам собеседника издания, официальные ресурсы не успевают информировать население оперативно - практически все новости жители узнают из местных СМИ и соцсетей.

Напомним, в Станично-Луганской районной государственной администрации рассказали, что виной пожаров на Луганщине, которые вспыхнули сегодня ночью, стало нарушение боевиками перемирия.