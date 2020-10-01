Рухнувшее дерево убило водителя в Киеве (фото)

В столице дерево упало сразу на две машины - Волгу и Фольксваген, один из водителей погиб.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киев Оперативный.

По предварительной информации, инцидент произошел на ул. Связистов (выезд из Чайки на Житомирскую трассу).

От падения огромного дерева пострадали две машины Волга и Фольксваген.

Без травм не обошлось - пасажирку Волги в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото с места событий:

Проезд на трассе на данный момент уже возобновили.

Также сообщалось о похожем случае, который произошел в Киеве на ул. Ганата Юры.