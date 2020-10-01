Рухнувшее дерево убило водителя в Киеве (фото)

Об этом сообщили в Фейсбуке Киев Оперативный.
По предварительной информации, инцидент произошел на ул. Связистов (выезд из Чайки на Житомирскую трассу).
От падения огромного дерева пострадали две машины Волга и Фольксваген.
Без травм не обошлось - пасажирку Волги в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Фото с места событий:
Проезд на трассе на данный момент уже возобновили.
Также сообщалось о похожем случае, который произошел в Киеве на ул. Ганата Юры.
По заявленой информации, из-за сильного порыва ветра дерево упало и привалило два автомобиля.
На данный момент спасатели работают на месте ЧП.