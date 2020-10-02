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Луганщина в огне: что известно на 2 октября

Луганщина в огне: что известно на 2 октября
Обновлено 09:18 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
На Луганщине продолжается тушение более 30 пожаров, в сети повилась карта очагов возгорания на 2 октября.

Об этом сообищили в Фейсбуке Луганской ОДА.

По состояниё на утро 2 октября, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Список наиболее сложных 8 ячеек:

  • между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район).

  • между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.

  • вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) и распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

  • вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1 тыс. 100 га леса.

  • возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

  • вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

  • между с. Чмыровка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 50 га.

  • верховой пожар распространился на дачный кооператив вблизи с. Александровка (количество зданий уточняется), с. Гавриловка, с. Пурдовка, с. Боровеньки на площади более 1 тыс. Га. 

Карта пожаров:

карта пожаров

По предварительным оценкам площадь пройденная огнем составила более 13 тыс. Га.

В результате пожаров погибли 9 человек и 17 госпитализированы. 

По предварительным данным огнем повреждено более 250 зданий.

Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек, в том числе из сел:

  • Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице),

  • Вороново - 40,

  • Сиротино - 25,

  • Осколоновка - 20,

  • Александровка - 30 (эвакуированые из трех сел находятся в г.. Северодонецк).

Всего к тушению привлечены 2 557 человек и 264 ед. техники, в том числе от ДСНС - 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ДСНС.

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Украина, Пожар, Луганкск.

Автор:

Телеграф
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