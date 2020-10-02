Луганщина в огне: что известно на 2 октября

На Луганщине продолжается тушение более 30 пожаров, в сети повилась карта очагов возгорания на 2 октября.

Об этом сообищили в Фейсбуке Луганской ОДА.

По состояниё на утро 2 октября, наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.

Список наиболее сложных 8 ячеек:

между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район).

между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га.

вблизи Трехизбенка (Новоайдарский район) и распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 11 тыс. га).

вблизи с. Ольховый (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1 тыс. 100 га леса.

возле с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности, огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).

вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

между с. Чмыровка и Запорожское (Старобельского района) произошло возгорание лесной подстилки на площади около 50 га.

верховой пожар распространился на дачный кооператив вблизи с. Александровка (количество зданий уточняется), с. Гавриловка, с. Пурдовка, с. Боровеньки на площади более 1 тыс. Га.

Карта пожаров:

По предварительным оценкам площадь пройденная огнем составила более 13 тыс. Га.

В результате пожаров погибли 9 человек и 17 госпитализированы.

По предварительным данным огнем повреждено более 250 зданий.

Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек, в том числе из сел:

Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новоайдар в школе и больнице),

Вороново - 40,

Сиротино - 25,

Осколоновка - 20,

Александровка - 30 (эвакуированые из трех сел находятся в г.. Северодонецк).

Всего к тушению привлечены 2 557 человек и 264 ед. техники, в том числе от ДСНС - 687 чел., 158 ед. техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе 3 самолета АН-32 П и 3 вертолета ДСНС.