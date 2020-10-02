«Украина напала на Россию»: журналистка взволновала сеть рассказом о скандале в маршрутке

Журналистка взволновала сеть сканадальным заявлением в маршрутке.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Алина Дубровская.

События происходили в Ровенской области.

В маршрутке, ехавшей в центр Дубно, ехали две бабы.

" Сволочи, понакрадалы! А ту войну зачем сделали? Если бы Украина на Россию не напала, то было бы нам хорошо! И покой был бы!" - говорит та, что сидит.

"А что же ты думаешь: что им жалко было того Луганская отдать? Поэтому наши братья!" - соглашается та, что в очках.

Я подумала, что мне послышалось. Начинаю прислушиваться и понимаю, что смолчать не смогу.

Встаю с места, проталкиваюсь сквозь толпу пассажиров, спрашиваю:

- Простите, а вы в Дубне родились?

- А какое твое ****** дело?

- А такое. Скажите, то кто на кого напал?

- Украина на Россию. Вот площадь сделали и пошли войной! - повторяет мне одна из этих двух.

- Вы понимаете что вы говорите ?! Я не позволю вам здесь озвучивать ваши сепаратистские мысли! Это неуважение к армии!

- А нам пох * й армия! Она наш хлеб жрет!

Фото старушек из маршрутки:

"Не выдерживаю, перехожу на крик.

Мол, из-за таких как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают по-русски говорить, Путина звать с войсками." - говорит женщина.

- Надо будет, то и позовем!

С другой стороны сидела младшая женщина, лет 40. Вставляет свое видение:

- Ты дура малолетняя, ты жизнь не видела и не знаешь за что тут говоришь! Рот закрой!

"Остальные пассажиры поддакивали этой троицы. Кто-то предложил силой высадить такую разумную меня из маршрутки, мол, буду знать тогда как замечания делать. Вышла сама, предварительно сфотографировав моих оппоненток." - рассказала Дубровская.