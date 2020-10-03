Злоумышленник "заминировал" все электростанции Украины и потребовал миллиард долларов

В Запорожской области злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании всех украинских электростанций.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, звонок поступил в дежурную часть Коммунарского отделения полиции 2 октября в 13:45. Мужчина сообщил о минировании всех электростанций Украины и потребовал передать миллиард долларов США по указанному адресу.

"Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о минировании предоставил житель города Васильевки 1974 года рождения, который находился в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок", - сообщает полиция.

Отмечается, что такие действия квалифицированы по ч.1. ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.