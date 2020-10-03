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Злоумышленник "заминировал" все электростанции Украины и потребовал миллиард долларов

Злоумышленник "заминировал" все электростанции Украины и потребовал миллиард долларов
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Твиттер
В Запорожской области злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании всех украинских электростанций.

Как сообщает пресс-служба полиции Запорожья, звонок поступил в дежурную часть Коммунарского отделения полиции 2 октября в 13:45. Мужчина сообщил о минировании всех электростанций Украины и потребовал передать миллиард долларов США по указанному адресу. 

"Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о минировании предоставил житель города Васильевки 1974 года рождения, который находился в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок", - сообщает полиция. 

Отмечается, что такие действия квалифицированы по ч.1. ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Запорожская область, Минирование, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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