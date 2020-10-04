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Борьба с пожарами на Луганщине продолжается: спасатели рассказали, где самая сложная ситуация

Борьба с пожарами на Луганщине продолжается: спасатели рассказали, где самая сложная ситуация
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Уже почти неделю на Луганщине не утихают лесные пожары. Представители ГСЧС поделились оперативной информацией ликвидации очагов возгорания.

В Луганской области продолжается ликвидация пожаров. В субботу, 3 октября, пожарные потушили возгорания камыша и сухой растительности неподалеку населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на утро 4 октября продолжается тушение основных ячеек, из которых 5 ячеек локализовано. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. гектаров.

Очевидцы показали, что сейчас происходит в Северодонецке. 

Авиация ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершила 162 сбросы (504 тонн воды). Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Огонь не отступает: очевидцы делятся фото и видео пожаров возле Северодонецка

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек. Информация о уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено около 2 тыс. 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ДСНС 700 человек личного складу и 120 единиц техники, в ом числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

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Все по теме:

Пожар, Луганская область, Лесные пожары, Северодонецк.

Автор:

Телеграф
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