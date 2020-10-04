Один погибший, двое пострадавших: на Виноградаре в Киеве произошло жуткое ДТП с маршруткой (фото)

На проспекте Свободы в столице маршрутка 465 по пути на вокзал попала в ДТП, тело погибшего нашли под днищем, пострадавшим помогают медики и спасатели.

В воскресенье, 4 октября, на Виноградаре в Киеве маршрутка угодила в серьезное дорожно-транспортное происшествие - один человек в результате него погиб, двое пострадали.

Одна из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает dtp.kiev.ua.

Авария с маршруткой №465, следующей к железнодорожному вокзалу, произошла по адресу проспект Свободы, 20.

Один человек скончался на месте ДТП, и его тело нашли под днищем маршрутки. Пострадавшим оказывается помощь. Состояние женщины оценивают как тяжелое.

На месте инцидента работают бойцы ГСЧС и кареты "скорой" помощи.

Смотрите фото последствий ДТП:

Напомним, что накануне другое жуткое происшествие случилось в столице на Отрадном: неизвестный мужчина зарезал хозяйку мясного магазина.