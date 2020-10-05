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Смертельное ДТП с пьяным полицейским в Броварах: выяснились новые скандальные детали

Смертельное ДТП с пьяным полицейским в Броварах: выяснились новые скандальные детали
07:49 Сегодня Телеграф
Скандальное ДТП в Броварах обрастает новыми подробностями.

В Броварах на пешеходном переходе пьяный полицейский сбил мать с дочерью. В последствии мать умерла на месте, а дочери не безразличные люди оказали первую медицинскую помощь.

Но прибывший на место происшествия наряд Броварской полиции применил спецсредства и угрожал человеку, оказавшему медицинскую помощь. Об этом сообщает Олег Бондаренко в Фейсбук, ссылаясь на свидетеля инцидента.

Скрины поста в Фейсбук

Напомним, ранее появились резонансные данные о полицейском, устроившем смертельное ДТП в Броварах.

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ДТП, Полиция, Бровары.

Автор:

Телеграф
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