Разруха и грязь: сеть ужаснуло видео украинской больницы

На своей личной странице в Facebook женщина на видео показала, в каком состоянии находятся туалет и ванные комнаты мариупольской больницы.
"Пока Вадим Сергеевич (Бойченко Вадим Сергеевич - городской голова г. Мариуполь - ред.) пляшет в парке Веселка с пенсионерами, больные ГБ N9 инфекционного отделения передали ему через меня видеобращение с условиями убогого и униженного пребывания, которые создала его команда на деньги выделенные на борьбу с COVID из местного бюджета. Для тех кто пляшет рядом с мэром это видео особенно полезно посмотреть, какой "санаторий" их может ждать в скором будущем", - возмущено пишет Мугли.
Также Лидия Мугли не понимает, куда пошли миллионы выделенных средств если в отделении видно, что нет даже элементарных моющих средств и ветоши для мытья полов: "Висят грязные тряпки в инфекционном отделении".
Кроме того, в отделении не хватает младшего медперсонала. "Одна медсестра обслуживает 50 больных", - пишет Мугли.
Как сообщалось ранее, в Мариуполе прошли учебные мероприятия по проверке и повышению уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной террористической угрозы.