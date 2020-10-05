Разруха и грязь: сеть ужаснуло видео украинской больницы

Лидия Мугли, выступающая в оппозиции по многим решениям городской власти и которая систематически критикует действия городских чиновников, рассказала об ужасающем состоянии инфекционного отделения больницы №9 в Мариуполе.

На своей личной странице в Facebook женщина на видео показала, в каком состоянии находятся туалет и ванные комнаты мариупольской больницы.

"Пока Вадим Сергеевич (Бойченко Вадим Сергеевич - городской голова г. Мариуполь - ред.) пляшет в парке Веселка с пенсионерами, больные ГБ N9 инфекционного отделения передали ему через меня видеобращение с условиями убогого и униженного пребывания, которые создала его команда на деньги выделенные на борьбу с COVID из местного бюджета. Для тех кто пляшет рядом с мэром это видео особенно полезно посмотреть, какой "санаторий" их может ждать в скором будущем", - возмущено пишет Мугли.

Также Лидия Мугли не понимает, куда пошли миллионы выделенных средств если в отделении видно, что нет даже элементарных моющих средств и ветоши для мытья полов: "Висят грязные тряпки в инфекционном отделении".

Кроме того, в отделении не хватает младшего медперсонала. "Одна медсестра обслуживает 50 больных", - пишет Мугли.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе прошли учебные мероприятия по проверке и повышению уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной террористической угрозы.