Мать утопила тяжелобольного сына в Северо-Крымском канале: первые детали трагедии

Тело 4-летнего мальчика было обнаружено в воде у берега Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Тело 4-летнего мальчика нашли в воде у берега Северо-Крымского канала в Херсонской области. По предварительной версии, преступление совершила мать из-за тяжелой болезни ребенка, сообщает ГУНП в Херсонской области.

О трагедии сообщил отец ребенка, который проживает отдельно. Он постоянно видел сына с матерью, но после двух дней их "пропажи", мужчина обратился в полицию.

По словам женщины, ее сын от рождения страдал тяжелым недугом и недавно его состояние ухудшилось. Разуверившись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она объяснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду. Мальчик утонул, а женщина смогла выбраться из канала. Позже тело ребенка обнаружили в воде у берега.

Полиция уже назначила ряд экспертиз. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.