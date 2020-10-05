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Собирают деньги на похороны: мошенники возродили старую схему обмана украинцев

Собирают деньги на похороны: мошенники возродили старую схему обмана украинцев
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В Харькове возобновилась старая схема мошенников на фейковых похоронах.

Каждую осень большие города Украины захлестывает волна старых-новых схем мошенников. Так, в ноябре 2019 года в Киеве произошло десятки "добровольных" ограблений из-за псевдопохорон соседей или дворников. В начале октября 2020 года такая же картина наблюдается в Харькове.

Так, в одном из харьковских интернет-сообществ жители города призывают быть осторожными из-за мошенников. Соседи сдают на будь-то бы похороны дворника, которого видели еще вчера. Жильцы дома сдают, кто сколько сможет - суммы доходят и до 200 гривень.

Дошло даже до того, что жильцы позвонили дочери дворнички и уточнили информацию. Дочь заявила, что это уже не первый случай, когда "хоронят" ее мать.

"Так что будьте внимательны и проверяйте. Ну и доверяйте только тем людям, которых знаете. Приметы той женщины. Средних лет, рыжие волосы, худощавая среднего роста, в плаще", - говорится в сообщении.

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Харьков, Полиция, Мошенники.

Автор:

Телеграф
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