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Ветер срывал крыши и валил деревья: Ивано-Франковск накрыла мощная буря (фото)

Ветер срывал крыши и валил деревья: Ивано-Франковск накрыла мощная буря (фото)

Ветер срывал крыши и валил деревья: Ивано-Франковск накрыла мощная буря (фото)
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф
Жителей Ивано-Франковска просят воздержаться от прогулок в городском парке.

Вечером понедельника, 5 октября, на Ивано-Франковск налетела сильная буря. Непогода наделала много бед, в частности сорвана крыша Дома грусти, повалены многие деревья и повреждены электрические опоры.

Вчерашний ураган наделал беды и в центральном парке имени Тараса Шевченко.

Жителей Франковска просят воздержаться от прогулок в городском парке. Поскольку, вчера, 5 октября, вечером в Ивано-Франковске был ливень с сильным ветром.

Последствия непогоды ликвидируют аварийные службы.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив написал, что ветер сорвал крышу Дома грусти на улице Ребета, много поваленных деревьев, в некоторых микрорайонах повреждении электроопоры. Марцинкив призвал жителей обращаться на горячую линию.

Напомним, в конце сентября сильный ливень и ветер «наломали дров» в Одессе (фото, видео).

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Погода, Ивано-Франковск.

Автор:

Телеграф
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