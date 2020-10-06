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Синий кит? Самоубийства подростков на Киевщине встревожили украинцев

Синий кит? Самоубийства подростков на Киевщине встревожили украинцев
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников
На Киевщине подростки ложатся под поезда и погибают, в сети люди строят теории связи с игрой "Синий кит".

Об очередном смертельном инциденте сообщили на Телеграм-канале Киев Оперативный.

По предварительной информации 14-летний парень на железнодорожном переходе в рацоне Борщаговской лег под электричку.

Машинист не успел вовремя остановить поезд.

Медики только констатировали смерть.

Видео с места событий:

Днем ранее в Боярке также погиб ребенок.

Летальное происшествие произошло на ЖД под Киевом.

Фото с места инцидента:

Боярка самоубийство

По предварительной информации, девушке было 14 лет, а в руках у нее была записка с телефоном родителей.

В сети пользователи строят свои догадки, касательно причин произошедшего.

А именно в треде Киева Оперативного люди связывают эти смерти с игрой "Синий кит".

Комментарии пользователей:

синий кит

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Напомним, Синий Кит, который существует с 2015 года, был связан с более чем 130 самоубийствами молодых людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что районный суд Тобольска Тюменской области РФ вынес приговор администратору "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппу Будейкину, известному под псевдонимом Филипп Лис.

Также сообщалось, что в сети появилась новая смертельная игра для подростков.

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Киев, Самоубийства, ЖД, Синий кит.

Автор:

Телеграф
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