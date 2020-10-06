Синий кит? Самоубийства подростков на Киевщине встревожили украинцев

Об очередном смертельном инциденте сообщили на Телеграм-канале Киев Оперативный.
По предварительной информации 14-летний парень на железнодорожном переходе в рацоне Борщаговской лег под электричку.
Машинист не успел вовремя остановить поезд.
Медики только констатировали смерть.
Видео с места событий:
Днем ранее в Боярке также погиб ребенок.
Летальное происшествие произошло на ЖД под Киевом.
Фото с места инцидента:
По предварительной информации, девушке было 14 лет, а в руках у нее была записка с телефоном родителей.
В сети пользователи строят свои догадки, касательно причин произошедшего.
А именно в треде Киева Оперативного люди связывают эти смерти с игрой "Синий кит".
Комментарии пользователей:
Напомним, Синий Кит, который существует с 2015 года, был связан с более чем 130 самоубийствами молодых людей по всему миру.
Ранее сообщалось, что районный суд Тобольска Тюменской области РФ вынес приговор администратору "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" Филиппу Будейкину, известному под псевдонимом Филипп Лис.
Также сообщалось, что в сети появилась новая смертельная игра для подростков.