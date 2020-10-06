В Полтаве на светофоре столкнулось пять машин: видео момента масштабной ДТП

Видео с места событий опубликовал координатор dtp.kiev.ua Влад Антонов в Фейсбуке.
По предварительной информации, инцидент случился неподалеку от поворота к ТРЦ "Экватор", около 17:10, столкнулись 5 автомобилей.
Все пять транспортных средств ("Chevrolet", "Audi", ВАЗ, "Toyota" и "Opel" ) двигались в попутном направлении.
Водителя легковушки "Opel" освободили спасатели и доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Видео с места событий:
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
Причины ДТП выясняют.
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