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Мальчик выглядывал в окно, а обезумевшая мать бегала вокруг дома: новые детали убийства отцом ребенка в Киеве

Мальчик выглядывал в окно, а обезумевшая мать бегала вокруг дома: новые детали убийства отцом ребенка в Киеве
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф
Стали известны жуткие подробности убийства и поджога отцом 6-летнего сына в Киеве.

В Киеве, в микрорайоне Виноградарь, мужчина нанес несколько ранений 6-летнему сыну, после чего поджег кровать, где был его сын.

Полиция уже задержала виновника - отца мальчика, тело которого нашли на месте пожара.

Родители 6-летнего Данилы часто ссорились и были разведены с 2018 года. В последнее время Александр и Виктория пытались выяснить, с кем останется ребенок. Отец алименты не выплачивал, а в судах шли разбирательства по ребенку.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В тот злополучный день отец забрал сына с английского и привел домой. За ним пришла мать, однако возвращать ребенка мужчина не собирался. Между ними возник скандал, и он вытолкал женщину в коридор.

Мать Данилы продолжала ходить под окнами и звать сына. Сначала он еще выглядывал с окна, а в ответ летели игрушки и посуда. Пожарные пытались залезть в окно.

Отец прежде чем поджечь диван с сыном убил его ножом. Ну а уже потом поджег, пытаясь скрыть следы своего преступления.

Задержанный мужчина был настолько здоровым, что пять полицейских с ним едва справлялись. Об этом отмечают соседи.

Напомним, в Киеве на проспекте Правды произошел пожар, отец поджег квартиру с ребенком. 

Позже появилось видео с мужчиной, который зарезал и сжег своего 6-летнего сына в Киеве.

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Киев, Полиция, Мужчина.

Автор:

Телеграф
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