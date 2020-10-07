Пожары возле Северодонецка разгорелись с новой силой: очевидцы показали фото и видео

На Луганщине снова пожары, в сети появились кадры нового очага.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Северодонецк.

По предварительной информации, огонь распространился в стороне Смоляниново.

Также на канале опубликовали фото с места событий:

Также очевидцы публикуют видео с места происшествия:

На кадрах видно, как дым от пожаров распространяется в сторону жилых домов.

Ранее сообщалось, что пострадавшие жители Луганской области поделились своей печальной историей столкновения с пожарами.

Также сообщалось, что в Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.

5 октября на Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.