Пожары возле Северодонецка разгорелись с новой силой: очевидцы показали фото и видео

Об этом сообщили в Телеграм-канале Северодонецк.
По предварительной информации, огонь распространился в стороне Смоляниново.
Также на канале опубликовали фото с места событий:
Также очевидцы публикуют видео с места происшествия:
На кадрах видно, как дым от пожаров распространяется в сторону жилых домов.
Ранее сообщалось, что пострадавшие жители Луганской области поделились своей печальной историей столкновения с пожарами.
Также сообщалось, что в Офисе Генерального Прокурора озвучили четыре главные версии, происхождения масштабных пожаров на Луганщине.
5 октября на Луганщине очередной поджог, пожар зафиксировали между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.