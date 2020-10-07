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Среда, 07.10.2020
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Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине
Обновлено 20:34 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
На Луганщине еще продолжается тушение пожаров. В сети поделились свежей информацией по ликвидации очагов возгорания.

Об этом проинформировали в ГСЧС Украины.

На данный момент, самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Максимальные усилия ГСЧС были сосредоточены для защиты полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. 

ликвидация пожаров

Пожары, которые были ликвидированы в течение 1 - 7 октября:

  • возгорание лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)

  • возгорание лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)

  • возгорание камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)

  • возгорание вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)

  • возгорание камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)

  • возгорание вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

  • возгорание вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)

  • возгорание вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. Га (20:00 05.10.2020)

  • возгорание  лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020).

  • очаг пожара вблизи селал Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тыс. 491 га (17:00 06.10.2020), остается локализованным центр возле села Гавриловка на площади 150 га.

работа гсчс

Также сообщалось, что по предварительным оценкам, пройденая огнем пощадь составляет более 20 000 гектаров.

пожары на Луганщине

В ГСЧС также поделились видео робот по ликвидации пожаров:

Во время ликвидации пожаров были эвакуированы 150 человек.

По предварительной информации были обнаружены тела 11 человек:

  • 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения,

  • 1 человек - от полученных ожогов,

  • 3 человека - в результате сердечных приступов,

  • 4 человека - причина гибели устанавливается.

Также сообщалось о 19 пострадавших человек. 

тушение пожаров на Луганщине

Информация об ущербе и новых жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на средину недели.

Также сообщалось, что неподалеку от Северодонецка снова возник новый очаг возгорания.

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Пожары, Луганск, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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