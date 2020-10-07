Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

Об этом проинформировали в ГСЧС Украины.
На данный момент, самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.
Максимальные усилия ГСЧС были сосредоточены для защиты полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.
Пожары, которые были ликвидированы в течение 1 - 7 октября:
возгорание лесной подстилки вблизи с. Байдовка Старобельского района на площади 50 га (12:30 01.10.2020)
возгорание лесной подстилки вблизи с. Чмыровка Старобельского района на площади 50 га (6:43 03.10.2020)
возгорание камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаное, Нижнетеплое и Артема Станично-Луганского района на площади 20 га (19:30 03.10.2020)
возгорание вблизи населенных пунктов Лобачево и Геевка Станично-Луганского района на площади 1 тыс. 400 га (9:00 03.10.2020)
возгорание камыша и сухой растительности вблизи с. Болотенное Станично-Луганского района на площади 6 га (9:15 04.10.2020)
возгорание вблизи населенных пунктов Трехизбенка, Муратово и Капитаново Новоайдарского района на площади 2,6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
возгорание вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское на площади 6 тыс. га (8:30 05.10.2020)
возгорание вблизи с. Ольховое Станично-Луганского района на площади 2 тыс. Га (20:00 05.10.2020)
возгорание лесной подстилки и сухой травы вблизи с. Артема Станично-Луганский района на площади около 4,2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле (18:20 06.10.2020).
очаг пожара вблизи селал Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 тыс. 491 га (17:00 06.10.2020), остается локализованным центр возле села Гавриловка на площади 150 га.
Также сообщалось, что по предварительным оценкам, пройденая огнем пощадь составляет более 20 000 гектаров.
В ГСЧС также поделились видео робот по ликвидации пожаров:
Во время ликвидации пожаров были эвакуированы 150 человек.
По предварительной информации были обнаружены тела 11 человек:
3 человека погибли в результате отравления продуктами горения,
1 человек - от полученных ожогов,
3 человека - в результате сердечных приступов,
4 человека - причина гибели устанавливается.
Также сообщалось о 19 пострадавших человек.
Информация об ущербе и новых жертвах и пострадавших уточняется.
Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на средину недели.
Также сообщалось, что неподалеку от Северодонецка снова возник новый очаг возгорания.