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Вторник, 13.10.2020
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В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)

В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
19:01 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный
В центре столице 13 октября двое человек пели гимн РФ, за что пострадали.

В центре Киева 13 октября, неподалеку от стадиона Олимпийский две девушки пели гимн России, за что поплатились в очень скором времени.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного, также выложив кадры инцидента.

Как все происходило?

Две девушки и парень пели гимн РФ, далее к ним подошел прохожий и после недолгих разговоров ударил парня, и толкнул девушку, при этом продолжая матерно высказыватся в их сторону.

Скриншоты из видеозаписи очевидца:

Киев

люди в Киеве

Видео с места происшествия("Осторожно, на видео присутствует нецезурная лексика!"):

Пользователи сети отреагировали на данный инцидент по разному.

Одни поддерживали такой поступок прохожего, другие же просто посмеялись над инцидентом, третьи возмущались:

коментарий

комент

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Киев, Украина.

Автор:

Телеграф
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