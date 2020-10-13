В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)

В центре Киева 13 октября, неподалеку от стадиона Олимпийский две девушки пели гимн России, за что поплатились в очень скором времени.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева оперативного, также выложив кадры инцидента.
Как все происходило?
Две девушки и парень пели гимн РФ, далее к ним подошел прохожий и после недолгих разговоров ударил парня, и толкнул девушку, при этом продолжая матерно высказыватся в их сторону.
Скриншоты из видеозаписи очевидца:
Видео с места происшествия("Осторожно, на видео присутствует нецезурная лексика!"):
Пользователи сети отреагировали на данный инцидент по разному.
Одни поддерживали такой поступок прохожего, другие же просто посмеялись над инцидентом, третьи возмущались:
Читайте также в материале "Телеграф": В Одессе, посреди улицы напали на учительницу и разбили ей голову.