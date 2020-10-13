На Крещатике в Киеве со стрельбой задержали бандитов: нашумевшая операция попала на камеры (видео)

В Киеве задержали преступную группу, необошлось без стрельбы.

13 октября в Киеве, на Крещатике сотрудники полиции совместно с бойцами корда задержали группу разбойников.

Об этом проинформировали на Фейсбуке Полиции Киева.

Злоумышленники выслеживали жертв возле обменников. После валютной операции они нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Видео и фото с задержания:











Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре транспортных средства и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы корда применили табельное огнестрельное оружие. Вследствие выстрелов никто не пострадал, но нарушителей задержали.

Фигурантами оказались граждане другого государства, ранее судимые за имущественные преступления. Их задержание произошло после того, как они отобрали сумку с деньгами на улице Леси Украинки.

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