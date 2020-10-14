В Киеве проходит многолюдный марш ко Дню защитника Украины (видео)

В сети появились кадры столичного марша ко Дню защитника Украины.

14 октября, празднуется День защитника Украины, который отмечается с 2014 года, а с 2015 года является официальным выходным. В сети появилась прямая трансляция марша к празднику в Киеве.

Видео-трансляцию выложили в Фейсбуке Радио Свободы.

В марше участвуют представители партий Свобода, Нацкорпус и Правый Сектор, а также ветеранских организаций. Участники пройдут по Крещатику, после чего направятся к Офису президента.

Также на YouTube канале Громадське выложили прямую трансляцию мероприятия.

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Стоит также напомнить, что на День защитника Украины появился трогательный постер, который понравился многим пользователям соцсетей.