Врачи скорой едва не погибли в киевском лифте: подробности жуткого ЧП

Выехавшие на вызов врачи скорой помощи едва не погибли в лифтовой кабине.

Нештатное событие произошло в Днепровском районе Киева. Лифт, в котором были врачи, начал неконтролируемо падать с пятого этажа. О чрезвычайной ситуации написал в фейсбуке Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

«Бригаду скорой вызвали сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта. Машина выехала мгновенно. По указанному адресу медиков встретила мать больной и её 10-летняя дочь. Все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Вдруг, добравшись 5-го этажа, лифт начал стремительно падать вниз. К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения, и лифт остановился», — рассказали медики.

Пока спасатели через узкую щель вытаскивали медиков и родственников больной, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке.