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Опасное нынче занятие: агитация на выборы в Киеве спровоцировала поножовщину и вандализм (фото)

Опасное нынче занятие: агитация на выборы в Киеве спровоцировала поножовщину и вандализм (фото)
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
Житель Киева ударил ножом агитатора. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В столице 36-летний мужчина ударил ножом агитатора на улице Клинической. 

Согласно заявлению начальника отдела расследований преступлений против жизни и здоровья Соломенского управления полиции Виктории Шмагун, потерпевший раздавал агитационные материалы, когда нападавший подошел к нему и вступил в словесную перепалку. После этого неизвестный достал нож и нанес удар. 

"Пострадавший с колото-резаным ранением доставили в медицинское учреждение. Правонарушителя полицейские задержали на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У задержанного изъяли нож и направили на экспертное исследование", - сказала Шмагун.

нападение на агитатора в Киеве

Полиции начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мотивы нападавшего устанавливаются. 

Еще один инцидент произошел в Святошинском районе. Там два парня 16-ти и 19-ти лет повредили агитационную палатку, разрисовав ее граффити.

мелкое хулиганство

На двух парней составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях

Также привлечены к административной ответственности родителей несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Как сообщалось ранее, в Трускавце неизвестные сорвали украинский флаг и изваляли его в грязи. 

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Киев, Выборы, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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