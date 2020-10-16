А в Броварах мест нет: больного COVID-19 Тищенка раскритиковали за отдельную палату

Продюсер проектов "Гражданская оборона" и "Антизомби" Оксана Дихнич рассказала о катастрофической ситуации в больницах Киева и Киевской области.

Недавно на личной странице в Facebook Дихнич выложила пост, в котором обратила внимание на отсутствие больничных мест в г. Бровары.

"Подозрение на КОВИД. Человек с высокой температурой, воспалением легких и кучей отягчающих факторов в анамнезе. Срочная госпитализация.... в Переяслав-Хмельницкий или Яготин. В Броварах мест нет", - написала Оксана.

А сегодня, 16 октября, стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подхватил коронавирус. На фоне того, что депутат сейчас находится в отдельной палате с температурой 36,8, - Оксана Дихнич дополнила публикацией о проблемах с госпитализацией в Киеве и области.

"Слуга народа- температура 36,8, отдельная палата. Доволен собой и жизнью", - подметила продюсер.

Пользователи социальной сети оставили разгневанные комментарии, в которых раскритиковали Тищенка за то, что простые люди, которые сейчас болеют коронавирусом, не могут себе позволить лечится в таких условиях, как украинские топ-чиновники.

Напомним, 16 октября в Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеванию коронавирусной инфекцией.