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Суббота, 17.10.2020
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Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)

Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)
12:31 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Киев Сейчас
Киев накрыло сильным дождем, улицы превратились в Венецианские каналы.

Сегодня, 17 октября, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев Сейчас".

В сети появились фото и видео, как сейчас выглядят затопленые столичные улицы:

Киев затопило 

 
 
 
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Київ вийшов з берегів #cyti #rain #kyiv #ukraine #злива #київ #дощ

Klara Cherno(@klaracherno)がシェアした投稿 -

Столицу затопило

Предварительно, уже подтоплены улицы: Уманская, Искривская и Козицкого. 

Также залило Приорскую и Автозаводскую улицы, движение по ним времено ограничено.

В сети появились видео ливня на Киевщине:


 
 
 
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Юлія(@juliakyhar)がシェアした投稿 -  

Очевидцы также делились фото и видео последствий ливня в области:

 
 
 
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Попал под сильный дождь: #дождь #поле #дача #ливень

Олег Прокопенко(@architecturephd)がシェアした投稿 -

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине коронавирус продолжает распространятся и "косить" людей.

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Все по теме:

Киев, Погода, Ливень, Дождь.

Автор:

Телеграф
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