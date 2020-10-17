Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)

Киев накрыло сильным дождем, улицы превратились в Венецианские каналы.

Сегодня, 17 октября, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев Сейчас".

В сети появились фото и видео, как сейчас выглядят затопленые столичные улицы:

Предварительно, уже подтоплены улицы: Уманская, Искривская и Козицкого.

Также залило Приорскую и Автозаводскую улицы, движение по ним времено ограничено.

В сети появились видео ливня на Киевщине:





この投稿をInstagramで見る Юлія(@juliakyhar)がシェアした投稿 - 2020年10月月17日午前2時14分PDT

Очевидцы также делились фото и видео последствий ливня в области:

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине коронавирус продолжает распространятся и "косить" людей.