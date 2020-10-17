Киев затопило сильным ливнем: машины буквально плавают по улицам (фото, видео)

Сегодня, 17 октября, столицу накрыло сильным ливнем. Улицы затопило большим количеством воды.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Киев Сейчас".
В сети появились фото и видео, как сейчас выглядят затопленые столичные улицы:
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Київ вийшов з берегів #cyti #rain #kyiv #ukraine #злива #київ #дощ
Предварительно, уже подтоплены улицы: Уманская, Искривская и Козицкого.
Также залило Приорскую и Автозаводскую улицы, движение по ним времено ограничено.
В сети появились видео ливня на Киевщине:
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Очевидцы также делились фото и видео последствий ливня в области:
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