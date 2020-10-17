Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)

Сегодня Киев накрыло мощными ливнями и довольно сильно подтопило. Вследствие чего некоторые улицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева Оперативного.
На видео с места событий, видно как сильно затопило улицу:
По предварительной информации полиции, была перекрыта улица Изюмская, после чего образовались пробки возле Демиевского рынка и Автовокзала.
Также в сети появилась карта пробок в Киеве на данный момент:
Фото: Google maps
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