В Киеве затопило переходы, машины глохнут посреди дороги (фото и видео)

17 октября, на Киевщину сегодня обрушился мощный ливень. В сети появились фото затопленых подземных переходов.
Кадрами наводнения поделились в Телеграм-канале Киева Оперативного.
Фото: Последствия сильных дождей - Киев, Оболонь.
Также в сеть попали видео того, как гореводители на своих машина глохнут из-за очень большого количества воды на дороге:
Также сообщалось, что из-за непогоды некоторые улицы столицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.
Стоит также напомнить, что в Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения с полным салоном пассажиров.