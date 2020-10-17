В Киеве затопило переходы, машины глохнут посреди дороги (фото и видео)

Появились новые подробности последствий выходок непогоды в Киеве.

17 октября, на Киевщину сегодня обрушился мощный ливень. В сети появились фото затопленых подземных переходов.

Кадрами наводнения поделились в Телеграм-канале Киева Оперативного.

Фото: Последствия сильных дождей - Киев, Оболонь.

Также в сеть попали видео того, как гореводители на своих машина глохнут из-за очень большого количества воды на дороге:

Также сообщалось, что из-за непогоды некоторые улицы столицы перекрыли, что привело к образованию ряда огромных пробок.

Стоит также напомнить, что в Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения с полным салоном пассажиров.