Появились видео и фото с места пьяного смертельного ДТП на трассе Киев-Ирпень

На выезде с Киева на Новоирпенской трассе произошло тройное ДТП.

В Киеве нетрезвый водитель во время поездки в сторону Ирпеня вылетел на встречную полосу и, задев одну легковушку, протаранил другую.

В ДТП пострадали пятеро человек. Все они были срочно доставлены в лечебное заведение.

Видео с места происшествия обнародовано в Телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"Масштабное пьяное ДТП в Киеве на Новоирпенской трассе , предварительно, очень пьяный водитель Хюндай, двигаясь из Киева в Ирпень вылетел на встречную полосу , задел авто Мазда и в любовую протаранил Опель. Старый Хюндай разорвало на две части, пострадали 5 чел: трое пьяных людей из Хюндай и двое трезвых из Опель. Все они были срочно госпитализированы бригадами скорой. На месте работает полиция и следстенно-оперативная группа", - сказано в сообщении.





В свою очередь "Київ Оперативний" сообщает, что в ДТП есть погибшие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве бетономешкалка протаранила четыре автомобиля.