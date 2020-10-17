Мощный ураган в Кропивницком рушит дома и калечит людей: жуткие фото и видео

Непогода затронула Кропивницкий. Очевидцы поделились кадрами разрушений.

Как предупреждали синоптики, в Украину пришла осень, принеся с собой дожди, грозы и а местами и кое-что похуже. Так, 17 октября кратковременный, но мощный ураган накрыл город Кропивницкий, причинив там заметные разрушения.

Фото и видео из соцсетей публикуют очевидцы случившегося.

"Сильный ураган в Кропивницком. Вот, что он натворил всего за 5 минут. Травмированы три человека", - написал блогер и сотрудник аппарата ВР Руслан Благой в Facebook, прикрепив соответствующие фото и видео.

Как сообщалось ранее, сильные дожди пришли в Киев, из-за чего в городе пришлось перекрывать улицы. Образовались многочисленные пробки.

А вот в Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения по маршруту с полным салоном пассажиров.