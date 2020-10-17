Скачать
Суббота, 17.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
Динамо добыло тяжелейшую победу на Рухом (видео)
Динамо добыло тяжелейшую победу на Рухом (видео)
Известно, когда стартуют продажи iPhone 12 в Украине
Известно, когда стартуют продажи iPhone 12 в Украине

Мощный ураган в Кропивницком рушит дома и калечит людей: жуткие фото и видео

Мощный ураган в Кропивницком рушит дома и калечит людей: жуткие фото и видео
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - Руслан Благой
Непогода затронула Кропивницкий. Очевидцы поделились кадрами разрушений.

Как предупреждали синоптики, в Украину пришла осень, принеся с собой дожди, грозы и а местами и кое-что похуже. Так, 17 октября кратковременный, но мощный ураган накрыл город Кропивницкий, причинив там заметные разрушения. 

Фото и видео из соцсетей публикуют очевидцы случившегося. 

"Сильный ураган в Кропивницком. Вот, что он натворил всего за 5 минут. Травмированы три человека", - написал блогер и сотрудник аппарата ВР Руслан Благой в Facebook, прикрепив соответствующие фото и видео.

Как сообщалось ранее, сильные дожди пришли в Киев, из-за чего в городе пришлось перекрывать улицы. Образовались многочисленные пробки

А вот в Ирпене маршрутку затопило прямо во время движения по маршруту с полным салоном пассажиров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Погода, Дожди, Кропивницкий.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готов отдать Донбасс при одном условии, но с Крымом будет тяжелее - Леонид Гозман
02 Выходец из Чечни обезглавил учителя, показавшего детям карикатуры Charlie Hebdo: все подробности
03 Под Киевом затопило маршрутку: зрелищное видео из салона
04 Появилось видео, как бетономешалка смяла 5 машин в центре Киева
05 Правда ли Дексаметазон лечит коронавирус, отзывы и цена в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Демонстрации в Беларуси: силовики задержали почти 40 человек (Фото, Видео)
Демонстрации в Беларуси: силовики задержали почти 40 человек (Фото, Видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
Киев начали перекрывать из-за потопа: город застрял в пробках (видео)
В Киеве простились с ветераном, который сжег себя в знак протеста (фото)
В Киеве простились с ветераном, который сжег себя в знак протеста (фото)
Судья шоу &quot;Танцы со звездами&quot; Кухар подколола саму себя шуткой
Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар подколола саму себя шуткой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь