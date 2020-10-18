В Харькове средь бела дня взорвали элеватор возле вокзала: зрелищное видео

Сегодня, 18 октября, в Харькове взорвали часть элеватора в районе Южного вокзала.

Такие взрывы не редкость для Харькова, подобное происходило на кожзаводе и на мясокомбинате. Такая же участь постигла часть заброшенного элеватора в районе Южного вокзала. Об этом рассказал помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

"Эти виды работ проводит специализированная организация. Они дают гарантии, что оно никуда не выйдет за пределы этой территории. Там планируется разобрать таким образом некоторые колосники (внутренние конструкции - ред.), не все здание, я понял так", — пояснил он.

Из-за взрывных работ движение по улице Евгения Котляра перекрыли на час - с 14:00 до 15:00.

Элеватор не используется еще с 1995 года, туда любят приходить экстремалы. Один из них в 2016 году хотел сделать селфи и упал с высоты.