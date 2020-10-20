Стало известно о судьбе автоледи, слетевшей на машине в реку в Харькове (фото, видео)

Девушка не пострадала

Девушка, которая управляла автомобилем, рухнувшем в реку с наберженой в Харькове смогла выбраться из машины сама. Приезда спасателей и скорой молодая особа дожидалась, сидя на крыше машины, наполовину погруженной в воду.

В комментариях люди шутят, что таким образом автоледи пыталась помыть свой автомобиль. А еще предлагают такой кульбит занести в Книгу рекордов Гиннесса. Один из харьковских телеграмм-каналов приводит слова сотрудников полиции о том, что девушка на момент спасения была без признаков алкогольного опьянения. В машине она была одна. Из вариантов, почему автомобиль упал в реку, называется попытка избежать аварии или путаница с педалями.

Как сообщал "Телеграф", при невыясненных обстоятельствах KIA оказался в воде. На место были вызваны экстренные службы.