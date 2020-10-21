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Среда, 21.10.2020
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Под Одессой нападают на журналистов: дошло до "коктейлей Молотова" (фото и видео)

Под Одессой нападают на журналистов: дошло до "коктейлей Молотова" (фото и видео)
10:35 Сегодня Телеграф
В ночь на 21 октября в Овидиополе Одесской области офис издания "Альтернатива.орг" забросали коктейлями Молотова. Это не первый инцидент накануне выборов, где фигурирует эта редакция.

Около полуночи двое неизвестных разбили окно в редакционном помещении издания "Альтернатива.орг", бросили бутылку с зажигательной смесью, начался пожар. По словам главного редактора Романа Варшанидзе, огонь вовремя заметили соседи, которые спугнули злоумышленников и вызвали спасателей. Возгорание удалось оперативно потушить.

- Я уверен, что всех негодяев привлекут к ответственности, я уверен, что мы будем дальше работать, мы остаемся с вами, будем в эфире, будем с роликами, - отметил в видеообращении Роман Варшанидзе.

Главред подчеркнул, что он надеется и на расследование нападения, которому он подвергся в пгт Великодолинское на встрече с кандидатом на пост председателя постсовета несколькими днями ранее. Как сообщала пресс-служба управления нацполиции в Одесской области журналист получил многочисленные ушибы и сотрясение мозга. По факту открыто уголовное производство, ведется расследование.

В НСЖУ нападение на представителя СМИ и поджог редакции накануне местных выборов назвали актом запугивания журналистов не только Одесской области, а и всей Украине, а также выразили надежду на то, что полиция защитит прессу во время избирательного процесса.

Три года назад Роман Варшанидзе уже подвергался нападению, тогда он был редакторо "Надднестрянской правды". 

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Журналисты, Выборы, Нападение.

Автор:

Телеграф
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