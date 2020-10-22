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Четверг, 22.10.2020
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Очевидцы показали видео, как горела маршрутка утром в Киеве

Очевидцы показали видео, как горела маршрутка утром в Киеве
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф
Утром 22 октября на окраине Киева загорелась маршрутка. К счастью, обошлось без пострадавших.

22 октября в Киеве загорелся автобус, который курсирует по маршруту №418 на Троещину. Справиться с огнем у водителя получилось до приезда спасателей.

"Утро начинается не с кофе: пожар маршрутки в Киеве на Дарнице, рынок Дарынок. Без пострадавших. Рекомендую всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель нормального объёма от 2 литра", - так описал событие один из очевидцев в телеграмм-канале dtp.kiev.ua. 

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По всей видимости, обошлось без жертв так как автобус находился на конечной остановке. Пока причины возгорания транспортного средства неизвестны. 

На одной из улиц Киева бетонная мешалка на днях смяла сразу четыре авто. 

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Все по теме:

Киев, Пожар, Маршрутка, Троещина.

Автор:

Телеграф
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