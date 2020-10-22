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«Батькивщина» добьется пересмотра тарифов, несмотря на сопротивление столичной власти, - Кучеренко

«Батькивщина» добьется пересмотра тарифов, несмотря на сопротивление столичной власти, - Кучеренко
17:57 Сегодня Телеграф
Я в очередной раз не увидел представителей КГГА на заседании Окружного административного суда Киева. Это означает, что 2100 сотрудников, которых мы содержим за наши налоги пятый раз не находит время прийти на суд. Они в очередной раз не ознакомились с нашими предложениями и замечаниями, предоставленными год назад. Поэтому заседание по этому делу перенесено.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба партии.

В четверг, 22 октября, должно было состояться заседание Окружного административного суда города Киева о рассмотрении дела по иску Союза собственников жилья Украины Алексея Кучеренко о незаконности распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года. Согласно этому распоряжению, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовой территории. Ранее Кучеренко выиграл суд в первых двух инстанциях, однако столичная власть подала кассационную жалобу и судья без вызова сторон тайно принял решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.

"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача - довести процесс до победы. Я добьюсь пересчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500-2000 гривен. Таким образом мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", - заверил Кучеренко.

По его словам, к сожалению, в Украине подобная схема с тарифам построена в коммунальных, энергетических и других сферах.

Парламентарий сообщил, что очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11:20.

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Киев, Алексей Кучеренко, Батькивщина, Тарифы.

Автор:

Телеграф
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