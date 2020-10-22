«Батькивщина» добьется пересмотра тарифов, несмотря на сопротивление столичной власти, - Кучеренко

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает пресс-служба партии.
В четверг, 22 октября, должно было состояться заседание Окружного административного суда города Киева о рассмотрении дела по иску Союза собственников жилья Украины Алексея Кучеренко о незаконности распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года. Согласно этому распоряжению, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовой территории. Ранее Кучеренко выиграл суд в первых двух инстанциях, однако столичная власть подала кассационную жалобу и судья без вызова сторон тайно принял решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.
"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача - довести процесс до победы. Я добьюсь пересчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500-2000 гривен. Таким образом мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", - заверил Кучеренко.
По его словам, к сожалению, в Украине подобная схема с тарифам построена в коммунальных, энергетических и других сферах.
Парламентарий сообщил, что очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11:20.