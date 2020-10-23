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Кандидаты показывают яркие шоу, а не занимаются проблемами киевлян - эксперт

Кандидаты показывают яркие шоу, а не занимаются проблемами киевлян - эксперт
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Кандидаты на местных выборах в столице борются за яркие шоу вместо ответов на вопросы, которые волнуют киевлян.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, отдельные претенденты соревнуются в том, кто лучше пошутит, а не ведут содержательный разговор.

"Конечно, следует признать, что на это существует определенный запрос среди граждан. В этой нише частично растягивают голоса избирателей те кто активно друг с другом соревнуются в" Tik-Tok ". Однако за борьбой в роликах отсутствует действительно профессиональная дискуссия на тему развития инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жизнедеятельности города ", - считает эксперт.

В то же время, по мнению специалиста, именно ответы на эти вопросы больше всего волнуют жителей столицы. В этом направлении политэксперт определил кандидата на пост мэра Киева, который очень заметно и активно работает - Алексея Кучеренко.

"Пока кто-то снимает видео, рисует картинки, кандидат от "Батькивщины" представляет программу, проводит экспертные дискуссии, встречается с жителями, акцентируя внимание на путях решения проблем. При этом он демонстрирует план развития города", - отметил Александр Мусиенко.

Именно поэтому, по мнению эксперта, у Алексея Кучеренко есть очень серьезные шансы выйти во второй тур и стать серьезной альтернативой Виталию Кличко. Ведь, по его убеждению, ниша «шоу» и яркости в полной мере еще не победили экспертность и ответственность.

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Алексей Кучеренко, Батькивщина, Выборы, Александр Мусиенко..

Автор:

Телеграф
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